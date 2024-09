Pour la star des Black Eyed Peas, c'est dans l'IA que "se joue la création"

Derek White

Contrairement à de nombreux artistes, will.i.am, le chanteur des Black Eyed Peas, n'est pas guerre contre l'intelligence artificielle (IA), au contraire : il vient de lancer un nouveau concept de radio, où l'IA joue les animateurs et les DJ.

Car c'est dans la technologie "que se joue la création aujourd'hui", pour le chanteur américain.

"C'est comme quand on forme un groupe, et qu'on écrit des chansons pour attirer l'attention des gens, sauf qu'au lieu des mélodies, on fait des algorithmes", raconte-t-il à l'AFP los d'un entretien en marge de l'événement annuel de Salesforce, géant du marketing en ligne.