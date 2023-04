Prague : exposition d'antiquités syriennes restaurées après les destructions de l'EI

Vingt antiquités endommagées pendant la guerre civile en Syrie et restaurées par des spécialistes tchèques sont exposées au Musée national de Prague en attendant leur retour dans leur pays d'origine fin mai.

Les forces gouvernementales syriennes ont repris le contrôle de Palmyre en 2017. La cité avait auparavant été le théâtre d'exécutions publiques et ses monuments emblématiques et ses vestiges archéologiques avaient été détruits par les militants du groupe Etat islamique.

Fort de sa coopération avec le Soudan et l'Afghanistan, le Musée national de Prague a fait venir les vingt oeuvres de Syrie en 2020. Son équipe de six restaurateurs a mis un an pour les remettre en état.

L'ensemble comprend "des objets en métal, en bronze et en fer et les portraits funéraires de Palmyre", a ajouté M. Lukes.

L'exposition présente une épingle recouverte d'or datant de 1600-1200 avant JC, des rasoirs en bronze et un couteau, ainsi que des statuettes en cuivre et en bronze représentant d'anciennes divinités.