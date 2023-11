Projet de biopic animé d'Edith Piaf aidé par l'intelligence artificielle

L'annonce de ce "projet technologique innovant et révolutionnaire, utilisant l'IA afin de recréer sa voix et son image", comme on peut le lire dans un communiqué, survient alors que 2023 marque les 60 ans de la disparition de l'interprète de "Non, je ne regrette rien".

Après de récentes utilisations sauvages de l'IA dans la musique par des amateurs - duo réalisé avec les voix de Drake et The Weeknd sans leur accord, par exemple -, le procédé a connu une nouvelle étape avec la sortie début novembre d'un nouveau morceau officiel des Beatles.

Pour "Edith", la technologie de l'IA "formée sur des centaines d'extraits vocaux et d'images, dont certains datent de plus de 80 ans, permettra de faire revivre la voix et l'image distinctes de Piaf pour renforcer l'authenticité et l'impact émotionnel de son histoire", expose encore le communiqué. "Des enregistrements des plus grandes chansons d'Edith Piaf seront bien entendu utilisés dans leur version originale."

Ce film de 90 minutes, "qui se déroulera à Paris et à New York entre les années 1920 et 1960", sera "raconté par la voix de Piaf et dévoilera des aspects de sa vie jusque-là inconnus", précise encore ce texte.