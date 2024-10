Quand la dispute devient un art: Les Décaféinés, un duo inséparable sur scène revient avec "Les 2 derniers amis du monde"

Partager:

Le duo comique, Les Décaféinés, nous embarque dans un univers où l'amitié se déchire pour mieux se reconstruire avec leur nouveau spectacle : "Les 2 derniers amis du monde".

RTL info : Votre nouveau spectacle, intitulé "Les 2 derniers amis du monde", pouvez-vous nous expliquer le pitch de ce spectacle ? Les deux derniers amis, c’est vous ? Clément Parmentier : Oui, il n'en reste que deux, et c'est nous. On part du constat que tout va mal dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des conflits partout, les gens sont de plus en plus contre les autres. Du coup, on s'est dit que l'amitié n'existait plus, et nous sommes les deux derniers amis de ce monde. Mais notre mission, c’est de nous disputer et de ne plus être amis.

Rémi Deval : Sauf qu'on n'y arrive pas, parce qu'on se pardonne tout. Par exemple, j'ai couché avec sa femme, mais je lui ai pardonné ! Et voilà, ça donne lieu à plusieurs sketches, avec beaucoup de situations qui découlent de ce fil conducteur. Ça doit être amusant d'imaginer toutes les situations qui pourraient vous faire vous embrouiller, c'est ça l'idée ? Clément Parmentier : Oui, exactement ! On joue 1h30, mais on pourrait continuer encore et encore, tellement il y a de situations qui peuvent mener à des disputes. Et on essaie de toucher des sujets dans lesquels le public peut s'identifier. Rémi Deval: Par exemple, on a un sketch qui se passe dans un train low cost où deux inconnus se retrouvent beaucoup trop serrés. C'est un conflit, et c'est ce qui est drôle. On part dans la comédie, mais on a aussi un sketch avec deux bonnes sœurs qui font des placements de produits à un enterrement. Les réseaux sociaux prennent tellement de place dans nos vies que c'était inévitable d'en parler.