Quatre personnalités bientôt docteurs honoris causa de l'UNamur

L'Université de Namur remettra, lundi prochain, les insignes de Doctorats Honoris Causa (DHC) au réalisateur et acteur belge Bouli Lanners, au prêtre argentin Pedro Opeka, au journaliste burundais Bob Rugurika, et à l'illustratrice franco-libanaise Zeina Abirached.

Figure emblématique du cinéma belge, rayonnant bien au-delà de nos frontières, Philippe Lanners, que tout le monde surnomme "Bouli", s'est imposé par son talent et son engagement social, salue l'institution. Et de souligner que le parcours du Liégeois est marqué par une profonde humanité et un engagement fort sur divers enjeux sociétaux tels que l'environnement, l'agriculture, la santé ou encore la sécurité sociale.

Animé par la volonté d'aider les plus démunis, le père Pedro Opeka, prêtre lazariste, a lui consacré sa vie à améliorer les conditions de vie des populations marginalisées de Madagascar, explique l'UNamur. Son engagement humanitaire s'est concrétisé par la création d'Akamasoa, une association qui offre un toit, une éducation et des soins à des milliers de Malgaches.

Bob Rugurika, journaliste burundais et directeur de la Radio Publique Africaine (RPA), une station de radio privée reconnue pour ses reportages sur les droits humains, est quant à lui une voix puissante et respectée dans la lutte pour la liberté de la presse et les droits humains au Burundi.

Enfin, l'autrice et dessinatrice de bande dessinée Zeina Abirached est le porte-voix de ceux qui ont grandi, comme elle, au cœur de la guerre civile libanaise. Parmi ses œuvres les plus notables figurent "Mourir, partir, revenir - Le jeu des hirondelles", "Le Piano oriental" et "(Beyrouth) Catharsis".