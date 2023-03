Le Cactusfestival qui aura lieu à Bruges les 7, 8 et 9 juillet prochains a ajouté le nom de Róisín Murphy à l'affiche de son édition 2023. L'Irlandaise est connue pour être la figure de proue de Moloko. La venue de The Libertines, Tamino, Goose et The Vaccines avait déjà été annoncée. D'autres noms devraient être dévoilés bientôt.