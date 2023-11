Sept adresses supplémentaires enrichissent le guide 2024 de Tartine et Boterham

Le guide 2024 de "Tartine et Boterham" s'est enrichi de sept adresses supplémentaires par rapport à sa dernière édition, sortie en 2022, et recense à présent plus de septante boulangeries et pâtisseries artisanales situées en Région bruxelloise. Elles foisonnent surtout dans le sud-est de la capitale, a relevé vendredi Géry Brusselsmans, coordinateur de Tartine et Botherham, lors d'une présentation à la presse.

Où trouver son pain artisanal et local à Bruxelles? C'est la grande question qui anime l'ASBL "Tartine et Boterham" depuis le lancement de son premier guide en 2015. L'ouvrage relevait alors une soixantaine d'adresses se pliant aux trois critères du guide: l'artisan travaille avec des matières premières de qualité (beurre et farine de préférence sans additifs, lait, etc.) ; l'atelier se situe à côté de l'enseigne ou, au moins, à proximité et, enfin, au moins 80% des produits vendus dans le magasin sont créés dans l'atelier en question.

L'édition 2024 ne déroge pas à ces règles et présente 74 adresses réparties aux quatre coins de Bruxelles. Avec, certes, un déséquilibre entre les communes: Ixelles regorge à elle seule de 15 adresses, Bruxelles-Ville neuf et Uccle huit quand, au nord-ouest, Anderlecht en compte trois, Jette deux et Koekelberg une seule.