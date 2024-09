Sergio Mendes, légende de la musique brésilienne, est mort

"Repose en paix, cher génie", a écrit sur Instagram Milton Nascimento, icône de la musique populaire brésilienne et l'une des premières célébrités à réagir à la mort de Mendes, saluant des "nombreuses années d'amitié, de collaborations et de musique".

Et en 1993, il avait remporté le Grammy Award du meilleur album de musique du monde pour "Brasileiro", sur lequel figurent plusieurs morceaux du chanteur et percussionniste brésilien Carlinhos Brown.

Mendes a enregistré plus de 35 albums et tourné avec de grands artistes américains tels que Frank Sinatra.

"En ce moment de tristesse, mes pensées vont à la famille, les amis et les fans de Sergio Mendes", a réagi de son côté le président brésilien Luiz Inacio Lula de Silva, selon qui il était "l'un des plus grands représentants et promoteurs de (la) musique et culture (brésiliennes) à travers le monde".

Le compositeur brésilien et ex-ministre de la Culture, Gilberto Gil, a rendu hommage sur Instagram à "une icône de la musique brésilienne", tandis que le chanteur des Black Eyed Peas, le rappeur Will.i.am, publiait une photo de lui et Mendes accompagnée du texte "Une amitié éternelle". Le groupe américain avait remixé sa chanson "Mas Que Nada" en 2006.

- "Racines brésiliennes" -

Lancé sur la scène brésilienne au début des années 1960, à l'apogée de la vague bossa nova, Sergio Mendes accède rapidement à la célébrité. Ses talents de pianiste et de compositeur d'arrangements suscitent l'intérêt d'Antonio Carlos Jobim.