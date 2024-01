Théâtre: "Passeport", le message politique d'Alexis Michalik sur les réfugiés

Puis je me suis renseigné, j'ai lu des témoignages d'associations, de réfugiés, sur l'immigration en France et dans le monde. Plus j'avançais dans mon histoire, plus il m'apparaissait évident que ça allait parler plus vastement de l'identité, de l'intégration et de notre rapport à l'immigration. Et que le centre du sujet allait être le point de vue du migrant, de ces demandeurs d'asile qui partent d'un pays en guerre et voyagent à grand péril pour arriver en Europe, où ce n'est que le début de la galère administrative.

C'est une façon de raconter ce qu'est ma vision de la société française et comment elle pourrait avancer, être même plus ouverte. Je pars du principe qu'une société se nourrit de la nouveauté, de ses apports, de son immigration."

Q: Pourquoi avoir pour partenaires le Musée de l'Histoire de l'immigration à Paris et l'association Les Cuistots migrateurs, qui emploie des cuisiniers réfugiés ?