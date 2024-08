Trois jours de documentaires pour les 80 ans de la Libération de Bruxelles

Le cinéma Vendôme de Bruxelles projettera quatre films documentaires sur la mémoire de la résistance européenne les 3, 4 et 5 septembre prochains, quatre-vingts ans après la Libération de la capitale, a-t-on appris mercredi lors d'une conférence de presse.

Le festival souhaite s'inscrire dans une mémoire européenne de la guerre, d'où le choix de la capitale de l'Europe, où la réalisatrice Patricia Niedzwiecki réside à mi-temps quand elle ne se trouve pas dans sa France d'origine.

La cinéaste a recueilli pendant vingt-cinq ans 120 heures de témoignages de résistants et résistantes partout en Europe, et des archives vidéos et iconographiques parfois inédites. Son travail résulte en une vingtaine de films, un projet nommé "Les Trous de la Mémoire".