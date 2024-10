Un concert en soutien à la lutte contre le VIH colorera la nuit du 15 décembre

Ex Æquo, association active dans la lutte contre le VIH en Belgique, organisera un concert caritatif pour célébrer ses 30 ans de combat contre le virus et les discriminations liées à cette maladie, annonce l'ASBL vendredi dans un communiqué. Intitulé "La Nuit Positive", l'événement se tiendra le 15 décembre dans la salle de la Madeleine, à Bruxelles.

Le concert réunira, sous le parrainage de Mustii, un large éventail de talents belges et suisses qui, ensemble, mettront leur voix et leur art au service de la cause. Parmi les artistes qui monteront sur scène, figurent Colt, Gustaph, Doowy, Essyla, Gabriel Seize, Marie Warnant, Karin Clerq, Alexandre Houard, Ladiva Live, Catherine D'oex, Nino Uncut, ou encore la chorale Sing Out Brussels.

La soirée sera animée par Edna Sorgelsen, révélée par l'émission Drag Race Belgique, et par le journaliste Cyprien Houdmont.