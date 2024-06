Un été culturel et touristique annoncé avec "Destination Mons"

Les événements classiques sont reconduits, comme le Festival au Carré, du 28 juin au 7 juillet. Pour ces festivités culturelles organisées par Mons Arts de la Scène (MARS), Sharko fêtera ses 25 ans d'existence au Théâtre du Manège, le 29 juin. La nouveauté citoyenne, "Musique en Folie au carré", a également été annoncée, présentant la dynamique du tiers-lieu qu'est la Maison Folie. Le Mons Sunset Festival se tiendra à nouveau aux Anciens Abattoirs, le 13 juillet, avec l'intention de valoriser la scène francophone, incluant Saule, Kid Noize et Antoine Hénaut.

Une décentralisation des activités est prévue sur tout le secteur du "Grand Mons", à commencer par la fête nationale prévue sur la flambant neuve place Léopold, près la gare de Mons, le 20 juillet. Gustave Brass Band, Big Fiesta, Seven et Jérémie Charlier s'y produiront. Un ciné-concert autour des aventures de Laurel et Hardy sera projeté le 4 juillet au Château d'Havré. Les Caravanes du rire, aux chansons et du jazz se déplaceront vers Jemappes, Obourg, Harmignies et Saint-Denis durant l'été. De multiples autres activités se tiendront par ailleurs, tels qu'un Intervillages, le 6 juillet, à Saint-Symphorien ou encore des expositions, comme celle autour du travail d'Auguste Rodin et d'Alfredo Longo.