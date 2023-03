Un investisseur activiste déclenche un psychodrame dans l'industrie de la K-pop

C'est le genre de psychodrame coréen qui passionne des millions de téléspectateurs: batailles acharnées dans les conseils d'administration, avocats coûteux, plaintes pour prise de contrôle hostile et réunions d'actionnaires à enjeux élevés

La lutte de pouvoir opposant le parrain de la K-pop à son neveu pour prendre le contrôle du label musical qu'il a fondé est pourtant bien réelle.

Elle implique HYBE, l'agence du boys band phénomène BTS, et le géant de la technologie Kakao dans une bataille de haut niveau qui pourrait également déterminer l'avenir de ce secteur d'activité évalué à un milliard de dollars.

Et elle a été déclenchée en grande partie par un seul homme, l'investisseur activiste sud-coréen Lee Chang-hwan.

Le fonds de M. Lee, Align Partners, a acquis au début de l'année dernière une participation de 1% dans SM Entertainment, un des principaux labels musicaux de Corée du Sud qui a contribué à faire connaître la K-pop au monde entier, en gérant les premiers groupes à succès tels que les boys band Super Junior et SHINee.

"Cela n'avait pas de sens", a déclaré Lee Chang-Hwan à l'AFP dans une récente interview, affirmant que l'argent - 6% des ventes chaque anné de SM Entertainment, coté en Bourse - était versé à une entité privée appelée Like Planning, entièrement détenue et contrôlée par Lee Soo-Man.

L'investisseur autodidacte de 36 ans a alors commencé à poser des questions embarrassantes.

– Pionnier de l'industrie K-pop -

Lee Soo-man n'a pas seulement créé des groupes de K-pop dans les années 1990, tels que H.O.T et S.E.S, dont le succès a certainement jeté les bases de l'ascension stratosphérique de groupes tels que BTS et BLACKPINK, il a inventé tout le mode de fonctionnement de l'industrie.

Il est à l'origine d'un système millimétré de formation et de microgestion des "idoles" K-pop et son idée de combiner des performances visuelles fortes et un marketing agressif à l'étranger a contribué à faire de SM Entertainment un mastodonte.

M. Lee a fondé la société en 1989 et l'a introduite en Bourse en 2000. Il était donc outré l'an dernier lorsque le conseil d'administration de SM Entertainment, y compris son neveu, s'est rallié à l'évaluation de l'investisseur activiste Lee Chang-hwan et a décidé de mettre fin à l'accord "injuste" conclu avec Like Planning.