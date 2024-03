Un jeu vidéo autour de l'œuvre de James Ensor présenté à Ostende

Un nouveau jeu vidéo inspiré du travail de l'artiste belge James Ensor a été présenté samedi à la maison Ensor à Ostende. "Please, Touch The Artwork 2" est l'œuvre de Thomas Waterzooi, qui a réalisé ce jeu dans le cadre de la présidence belge du conseil de l'Union européenne et du 75e anniversaire de la mort du peintre ostendais.

Le développeur bruxellois Thomas Waterzooi a été chargé de créer une suite à son précédent jeu "Please, Touch The Artwork", sorti en 2022 et basé sur le travail de Piet Mondrian. Son deuxième opus se concentre cette fois sur 83 œuvres d'Ensor. La bande originale du jeu se compose d'extraits de musique de l'Ostendais, également compositeur.

"Please, Touch The Artwork 2", mélange de puzzle et de narration, est jouable gratuitement grâce au soutien financier de la Flandre et plus particulièrement aux fonds débloqués dans le cadre de la présidence européenne. Le jeu peut être installé sur téléphone, sur tablette ainsi que sur PC ou Mac, via la plate-forme Steam.