Un manuscrit de "L'Étranger" de Camus vendu 656.000 euros aux enchères

À en croire le témoignage de l'épouse de l'auteur, Francine Camus, et divers indices comme des clins d'œil à des œuvres ultérieures, le manuscrit a été fabriqué en juillet 1944, pour un bibliophile.

Certains passages sont "couverts de ratures, d'ajouts entre les lignes et dans les marges, le tout parsemé de flèches et renvois" et "Camus compose dans les marges 14 croquis, qui ont parfois l'allure de plaisanteries cachées", détaille la maison de ventes.

Albert Camus, futur prix Nobel en 1957, vivait dans Paris occupé avec de maigres ressources. Pour un acheteur dont le nom s'est perdu, il a brouillé les pistes en mettant un certain soin dans cette entreprise originale.