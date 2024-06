Un nom plus porteur pour promouvoir l'oeuvre de Peyo

La fille de Pierre Culliford (Peyo), Véronique, a fondé la société IMPS en 1984 afin de promouvoir et de perpétuer l'œuvre et l'héritage artistique de son père. Quarante ans plus tard, l'acronyme (International Merchandising, Promotion & Services) cède la place à une dénomination plus parlante: la Peyo Company. Un nouveau logo accompagne ce changement d'appellation.

"Pour souligner notre engagement à déployer l'héritage de mon père au-delà des Schtroumpfs, nous avons rebaptisé IMPS en 'Peyo Company'", commente Véronique Culliford dans un communiqué.