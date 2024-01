Un nouveau directeur musical pour l'Orchestre philharmonique royal de Liège en 2025

Entretemps, il assurera le poste de Chef principal de l'Orchestre philharmonique de Nice, ville dont il est originaire.

C'est en 2021 que Lionel Bringuier a été accueilli pour la première fois, à l'OPRL, en tant que chef invité. Il se dit très fier d'en devenir le directeur musical, lui qui a "été subjugué par les qualités des musiciens et leur excellente préparation. Cela a été un véritable coup de cœur", confie-t-il.

Le directeur musical actuel, Gergely Madaras, qui aura assuré deux mandats pour une durée de six ans, salue les qualités de son successeur. "Après chacune de ses visites comme chef invité, il était clair qu'il existait une alchimie particulière entre lui et les musiciens, ce qui est pour moi le facteur le plus important dans une telle relation", relève-t-il. "Lionel est un chef expérimenté et internationalement reconnu et je suis rassuré de savoir que notre institution de valeur, nos musiciens et musiciennes et notre public bénéficieront d'une excellente prise en main."