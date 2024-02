Un technicien meurt sur le tournage d'une série Marvel

Il faisait partie des techniciens chargés de construire des équipements tels que des échafaudages, des éclairages et des câbles électriques sur les plateaux de cinéma et de télévision.

"Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis, et nous soutenons l'enquête sur les circonstances de cet accident", a déclaré un porte-parole de Marvel, propriété du géant Disney, dans un communiqué.

L'accident survient à un moment où la sécurité sur les plateaux de cinéma et de télévision fait l'objet d'un examen minutieux, à cause de la mort tragique de la directrice de la photographie du western "Rust" d'Alec Baldwin en 2021.

Les conditions de travail de l'industrie ont également été au cœur des grèves des acteurs et scénaristes qui ont paralysé Hollywood pendant six mois l'année dernière.