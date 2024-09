Une 5e édition de Tomorrowland Winter à l'Alpe d'Huez en mars 2025

L'édition de 2024, qui s'était déroulée à guichet fermé et s'inspirait du thème circassien "Amicorum Spectaculum", avait accueilli plus de 22.000 festivaliers pour danser sur les rythmes de quelque 150 DJ's et profiter des infrastructures du domaine skiable.

Les offres de voyage pour sept jours comprenant le transport, le logement et l'accès au festival seront en vente à partir du 21 septembre; les offres de voyage pour quatre jours et les tickets pour sept, quatre et un jour (sans hébergement) seront quant à eux en vente à partir du 28 septembre via le site http://www.tomorrowland.com.