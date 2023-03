Une collection belge d'ouvrages culinaires exposée à Paris avant une vente aux enchères

Un peu plus de 200 ouvrages culinaires sélectionnés parmi la collection du baron belge Pierre de Crombrugghe, constituée de plus de 15.000 volumes, seront exposés à Paris du 17 au 22 mars, a annoncé lundi la maison de vente Christie's. La sélection, estimée à 1,5 million d'euros, sera ensuite vendue aux enchères le 23 mars.

Les ouvrages présentés remontent pour certains au 15e siècle et sont issus de "la plus fameuse collection gastronomique de langue française en mains privées". Ils traitent notamment de la découpe des viandes, des truffes, de la boulangerie, de la confection de desserts glacés, de thé, de café, de vin et autres boissons alcoolisées ou encore de dressage des tables et de l'art de plier les serviettes.

Parmi les pièces maitresses, on compte notamment le "Cuisinier Taillevant", ou "le Viandier", un incunable (livre imprimé à l'époque du début de l'imprimerie, NDLR) considéré comme le premier livre de cuisine en français. L'édition présentée a été imprimée vers 1495 et est ornée d'un grand bois gravé représentant un cuisinier au fourneau. Elle a été estimée entre 400.000 et 600.000 euros.

Autre bijou de la collection : le manuscrit de travail, en cinq volumes, de la deuxième édition du "Guide culinaire" d'Escoffier, "considéré comme l'essai fondateur de la haute cuisine, tant sur le plan des recettes que sur celui de l'organisation des cuisines ou des brigades". Il a été évalué entre 15.000 et 20.000 euros.

Les ouvrages seront exposés du 17 au 22 mars dans les locaux de Christie's à Paris avant d'être vendus via des enchères en ligne le 23 mars.