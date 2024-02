Une exposition temporaire dédiée au dragon ouvre ses portes samedi à Binche

Le Musée international du Carnaval et du Masque situé à Binche et l'Ambassade de Chine en Belgique célèbrent l'année chinoise du dragon avec l'ouverture d'une exposition dédiée à la figure légendaire, a annoncé vendredi le musée dans un communiqué. Intitulée "Happy Chinese New Year of the Dragon", l'exposition ouvrira ses portes dès samedi.