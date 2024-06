Une nouvelle exposition sur le thème de l'espace voit le jour à Namur

L'objectif de cette exposition est de mettre en avant l'exploration et l'innovation. Il s'agira d'une expérience interactive à vivre en famille. Elle rassemblera des installations immersives ainsi que des projets et innovations scientifiques créés par 20 artistes et chercheurs internationaux. Les visiteurs pourront également y découvrir des œuvres issues de l'association entre "Art & Sciences" et l'Observatoire astronomique pédagogique de l'UNamur.

L'exposition offrira la possibilité de visiter un espace, baptisé le "LAB", dédié à l'innovation et la recherche dans le domaine spatial. Différentes entreprises belges et européennes actives dans le domaine de l'astronomie y seront réunies.