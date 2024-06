Une première édition du premier tome d'Harry Potter vendu pour plus de 45.000 livres

Une première édition de "Harry Potter et l'école des sorciers" a été vendue aux enchères pour plus de 45.000 livres sterling (environ 53.200 euros) en Écosse, a annoncé mercredi la maison de vente Lyon & Turnbull.

La maison de vente aux enchères avait estimé la valeur de l'ouvrage entre 40.000 et 60.000 livres sterling. Il s'est finalement vendu pour 45.201 livres sterling, frais compris. Le livre, dont le titre original est "Harry Potter and the Philosopher's Stone" (Harry Potter et la pierre philosophale) est le premier volume de la série fantastique en sept tome de J.K Rowling. Il s'est écoulé à des millions d'exemplaires et a été adapté au cinéma, comme tous les épisodes suivants.