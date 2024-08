Universal prépare un biopic sur Britney Spears, basé sur ses mémoires

Universal a remporté une "enchère très compétitive" pour les droits d'adaptation cinématographique et le producteur de "La La Land", Marc Platt, devrait superviser le projet, selon le communiqué.

Il sera basé sur le livre autobiographique de la chanteuse, "La Femme en moi", publié en octobre dernier et qui s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires rien qu'aux Etats-Unis.

"Je travaille sur un projet secret avec #MarcPlatt. Il a toujours fait mes films préférés", a annoncé Britney Spears jeudi sur les réseaux sociaux.

Le livre avait permis à la chanteuse de se réapproprier son histoire, une fois libérée de la tutelle qui a réglé chaque aspect de sa vie pendant 13 ans.

L'interprète de "...Baby One More Time" y revient sur les batailles juridiques qui l'ont opposée à sa famille et n'élude rien: de son enfance pauvre passée dans l'ombre d'un père alcoolique, à ses déboires amoureux avec Justin Timberlake, en passant par le harcèlement des paparazzis.