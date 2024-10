Dans les villages du Népal, la grande menace des lacs glaciaires

Mingma Rita Sherpa n'était pas chez lui lorsqu'un torrent de boue et de débris a traversé le 16 août la localité qui a vu naître le sherpa Tenzing Norgay, premier vainqueur du plus haut sommet du monde avec le Néo-zélandais Edmund Hillary en 1953.

En un instant, la vague a tout emporté. Il y a deux mois, le village népalais de Thame, non loin de l'Everest, a été inondé par la rupture d'un lac glaciaire, un phénomène de plus en plus menaçant avec le réchauffement climatique.

"Il n'y a plus de trace de notre maison. Plus rien", décrit Mingma Rita Sherpa à l'AFP. "Tout ce que nous avions a disparu. Ma sœur aussi a tout perdu".

La vague est partie d'un lac glaciaire situé en amont, à quelque 3.800 m d'altitude. Leur eau peut se déverser brutalement en aval lorsqu'elle franchit la barrière naturelle de glace qui la retient, causant des inondations catastrophiques.

En octobre 2023, plus de 70 personnes avaient été tuées dans le nord-est de l'Inde après l'éclatement d'un des 7.500 lacs glaciaires recensés dans le pays.

Les inondations catastrophiques -- plus de 230 morts et des dégâts considérables -- qui ont frappé Katmandou et sa région au début du mois ont rappelé la vulnérabilité du Népal aux phénomènes climatiques, dont l'intensité et la fréquence sont aggravées par le réchauffement de la planète.