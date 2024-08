Des îles du Pacifique "anéanties" par le changement climatique, alerte le chef de l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti jeudi que certains territoires du Pacifique risquaient d'être "anéantis" par les cyclones, les vagues de chaleur océanique et l'élévation du niveau de la mer provoqués par le changement climatique.

"Le niveau élevé et croissant des mers constitue une énorme menace pour les Samoa, le Pacifique et d'autres petits États insulaires en développement, et ces défis exigent une action internationale résolue", a-t-il déclaré en visite à Apia, la capitale des Samoa.

Si les pays du Pacifique ne contribuent qu'à 0,02% des émissions mondiales de carbone, ils sont "en première ligne de la crise climatique, confrontés à des phénomènes météorologiques extrêmes, des cyclones tropicaux déchaînés aux vagues de chaleur record dans les océans", a poursuivi le chef de l'ONU.