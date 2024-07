Donner de l'eau aux oiseaux pendant les vagues de chaleur est vivement recommandé

Les passereaux (les petits oiseaux chanteurs comme les mésanges, les fauvettes, les merles, etc.) doivent s'hydrater au moins deux fois par jour. Quant aux granivores (pinsons des arbres, bouvreuils, tarins, etc.), le besoin d'hydratation est encore plus régulier.

Les oiseaux ont besoin de zones d'eau peu profondes telles que des flaques, des petites mares ou encore des berges en pente douce. En période de forte chaleur, ces zones s'assèchent très rapidement, rendant difficile l'accès à l'eau.

L'abreuvoir, posé sur son balcon ou dans son jardin, est le moyen le plus simple pour aider la gent ailée. Le contenant doit être solide et peu profond (maximum 5 cm), avec des bords peu pentus, idéalement en terre cuite afin de conserver la fraîcheur. Un gros caillou ou une branche peuvent être placés dans l'abreuvoir afin que les oiseaux puissent atterrir, boire et se baigner en toute sécurité. L'eau doit être changée et l'abreuvoir nettoyé quotidiennement, si possible, pour éviter la propagation de maladies.

"Afin de ne pas favoriser la prédation, l'emplacement du point d'eau doit être réfléchi", ajoute la LRBPO. "Si l'abreuvoir est posé au sol, celui-ci doit offrir une bonne visibilité pour ne pas favoriser l'embuscade d'un chat domestique ou d'un rapace. Il faut donc privilégier un espace ouvert, voire suspendu. Le rebord de la fenêtre reste aussi une bonne solution."