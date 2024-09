"On a eu vraiment peur!": au Portugal, des habitants impuissants face aux feux de forêt

Toute la nuit de lundi à mardi, les incendies ont fait rage, brûlant des dizaines d'habitations et des milliers d'hectares de forêt et de cultures, faisant au moins trois morts dans le nord du pays.

"On a eu vraiment peur!": les larmes aux yeux, Maria Ribeiro assiste impuissante à la progression des flammes dans un petit village de la commune d'Albergaria-a-Velha, une des plus touchées lundi par la vague de feux de forêt qui sévit au Portugal.

"Tous mes terrains ont brûlé... J’ai de la chance que ma maison n’ait pas été touchée!", soupire lundi soir cette retraitée de 82 ans, en ajustant un masque sur son visage tout en essuyant ses larmes avec un mouchoir en papier.

"On a eu vraiment peur car on est vraiment livrés à nous-mêmes. Personne ne vient à notre secours", regrette-t-elle, au moment où des camions de pompiers passent à vive allure pour éteindre les flammes qui ravagent les forêts d'eucalyptus entourant son petit village de Busturenga, qui fait partie de la municipalité d'Albergaria-a-Velha, dans le centre du pays.

Un peu plus loin, des habitants munis de bêches et de seaux d'eau, arrosent les jardins et les murets devant leurs maisons pour les protéger du feu.