Face au dur été irakien les habitants d'Erbil manquent d'eau

Les robinets sont à sec et les puits presque vides. A Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, Babir, 80 ans, ne s'est pas lavé depuis des semaines et attend avec impatience les livraisons d'eau par camion.

D'habitude "on prend un bain une fois tous les quinze jours", raconte Babir.

Depuis des années, Babir et ses voisins redoutent l'été, anticipant des robinets secs en raison de la sécheresse, du manque de puits et des pannes de courant qui arrêtent les pompes à eau.

Cette fois, la livraison provient d'une organisation humanitaire locale.

Safin HAMID

Mais lorsqu'une telle aide n'est pas disponible, il doit payer avec sa maigre pension ou dépendre de sa famille pour le fournir en eau et d'autres produits de première nécessité.

Les habitants d'Erbil sont descendus dans la rue à plusieurs reprises au fil des années pour exiger des solutions, mais selon Babir, ces appels lancés aux autorités sont restés sans réponse.

- "Puits à sec" -

L'Irak est connu comme le pays des deux fleuves, en référence au Tigre et à l'Euphrate autrefois puissants. Mais le niveau des eaux a chuté et l'ONU classe le pays comme l'un des plus touchés par le changement climatique.