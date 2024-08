Gironde: sous une chaleur "horrible", un étang interdit attire les baigneurs

Cloé, 21 ans, et Lilian, 19 ans, tous les deux étudiants, ont fui la touffeur de leur appartement bordelais niché sous les toits pour tenter de trouver un brin de fraîcheur sur les berges de l'étang.

"On n'a pas le droit, mais on n'a pas le choix": par 40°C, les nageurs bravent l'interdiction de baignade dans l'étang de l'Ermitage, ex-friche industrielle devenue réserve de biodiversité à Lormont, banlieue populaire de Bordeaux, dans une agglomération écrasée dimanche par la chaleur.

"Dans notre appartement on a trop chaud, ce n'est pas vivable...", explique Cloé à l'AFP.

Comme de nombreux citadins, la jeune femme dit souffrir de plus en plus des canicules qui, sous l'effet du changement climatique, ont tendance à se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

"Ça a été remarqué, ça fait trois ans que l'on a des étés très, très chauds", déplore-t-elle.

À quelques mètres, Pia, 30 ans, raconte avoir fait "près d'une heure" de transports pour venir se rafraîchir à l'étang parmi les grenouilles et les canards, loin d'un centre-ville trop minéral et pas assez végétalisé.

"Il y a beaucoup de pavés, c'est le béton...", décrit-elle, décrivant une chaleur "horrible".

Selon sa mairie écologiste, Bordeaux affiche seulement "20 m2" d'espace verts publics par habitant, contre 51 m2 en moyenne dans les 50 plus grandes villes françaises d'après l'Observatoire des villes vertes.