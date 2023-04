Apple attendu dans la course ralentie au métavers

Apple pourrait dévoiler son casque de réalité "mixte" (augmentée et virtuelle) en juin, après des années de spéculation, alors que le métavers suscite moins d'enthousiasme de la part des investisseurs et des consommateurs que l'année dernière.

Sans donner d'information concrète, le dirigeant vante les mérites de la réalité augmentée, qui permet de "superposer des choses du monde numérique sur le monde réel" pour "améliorer la communication entre les gens, les connexions avec les autres".

"C'est l'idée qu'il y a cet environnement qui pourrait être encore meilleur que juste le monde réel", argumente-t-il.

De nombreux observateurs et analystes prédisent désormais la présentation d'un casque de réalité augmentée et virtuelle (AR et VR) en juin, lors du WWDC, la conférence annuelle d'Apple pour les développeurs.