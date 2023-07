Face à l'érosion du marché, Samsung cible le secteur du téléphone très haut de gamme

Ce sont deux nouvelles montres connectées (Galaxy Watch 6), trois tablettes (Galaxy Tab S9 Series) et deux téléphones (Galaxy Z Flip et Fold 5) qui ont été présentés mercredi lors de cette conférence à Séoul. Autant de produits dits haut de gamme ou très haut de gamme. Le Flip 5 peut en effet grimper jusqu'à 1.500 euros et le Fold 5 dépasse les 2.000 euros avec de meilleures options.

Aujourd'hui, ce segment représente plus de la moitié des revenus des fabricants et plus de 20 % de parts de marché. Et les téléphones à plus de 1.000 euros ont connu la plus forte croissance de tous les segments. Samsung veut donc offrir de nouveaux modèles sur ce créneau. Selon ses estimations, le marché du très haut de gamme (plus de 1.000 euros) pourrait représenter plus de 35 % de parts de marché d'ici à 2026.

Une étude de Counterpoint confirme toutefois que le cycle d'achat d'un téléphone s'allonge : trois ans pour un consommateur européen moyen en 2022, contre deux ans en 2020. "Nous voyons cependant une hausse des ventes pour les modèles inédits, comme nos téléphones pliables", explique Berend Van den Broeck, responsable produit chez Samsung Belgique.

En 2022, Samsung représentait un smartphone de plus de 600 euros sur six, contre trois sur quatre pour Apple.