Le CHU de Liège développe une application pour sensibiliser à la prévention du cancer

Outre les chiffres, l'application fournit une analyse approfondie et de références détaillées pour chaque facteur de risque, "garantissant des informations fondées sur des preuves scientifiques solides".

"Le calculateur (de) risque de cancer permet à chaque utilisateur de recevoir une évaluation personnalisée de son risque général de cancer ainsi que des risques spécifiques pour 56 types de cancers, incluant 18 sous-types", précise son concepteur, le docteur Westerlinck. "Grâce à l'analyse de près de 790 facteurs de risque issus de la littérature scientifique, l'application fournit des estimations sur le risque de vie ainsi que sur des périodes de 10, 20 et 30 ans."

L'application est disponible en français, néerlandais et anglais. Elle vise à "responsabiliser les utilisateurs en les aidant à prendre des décisions éclairées pour leur santé, et les premiers retours soulignent son utilité pour encourager des changements de style de vie plus sains".