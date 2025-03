Les tests de Mathieu: qui est Realme, ce fabricant chinois qui arrive en Belgique ?

Partager:

Realme fait son arrivée plus concrète en Belgique avec le C75, un smartphone d'entrée de gamme qui mise sur la robustesse et l'autonomie, proposé à un prix attractif entre 169 et 199€. Mais que vaut réellement ce téléphone conçu pour durer ?

Après Asus la semaine dernière, je vous présente une marque plutôt méconnue en Belgique, mais mieux distribuée (on la retrouve dans les magasins d'électronique): Realme. Une marque chinoise, une de plus, qui met le focus sur le rapport qualité-prix dans toute sa gamme. Attendez-vous à un peu d'exotisme, mais aussi - et surtout - à en avoir pour votre argent. Voici quelques infos que j'ai glanées auprès d'un représentant de la marque, et mon avis sur le C75, un appareil entrée de gamme vendu entre 169 et 199€ dans des boutiques belges. À lire aussi Les tests de Mathieu: Asus vend aussi des smartphones, en quoi sont-ils différents? Mais qui est Realme ? Pour mieux comprendre Realme et sa stratégie, nous avons échangé avec un représentant de la marque. Voici ce qu'il nous a confié : Un géant discret ? "Realme a été fondée par Sky Li, un ancien vice-président d'Oppo, et nous faisons partie du groupe BBK Electronics, comme Oppo, OnePlus et Vivo. Cela nous donne accès à des ressources importantes en matière de recherche et développement", explique-t-il.

L'IA, une affaire de famille ? "Nous développons nos propres solutions d'intelligence artificielle. Prenez le Realme GT 6, par exemple, qui intègre des fonctions avancées pour améliorer la qualité de l'image et du son. Même si nous appartenons à un grand groupe, nous avons notre propre vision de l'IA", précise-t-il.

Cap sur l'Europe. "Nos marchés principaux sont l'Inde et l'Asie du Sud-Est, mais nous voulons vraiment renforcer notre présence en Europe. Notre objectif est de doubler notre part de marché dans les années à venir", assure-t-il.

Le maître-mot : rapport qualité-prix. "Chez Realme, nous voulons offrir des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. Nous mettons l'accent sur les performances et la photographie, en proposant des technologies de pointe à des prix abordables, surtout pour les jeunes consommateurs", souligne-t-il.

Un écosystème en développement."Bien sûr, les smartphones restent notre priorité, mais nous élargissons notre gamme de produits. Tablettes, écouteurs, montres connectées... Nous voulons créer un écosystème complet pour nos utilisateurs", conclut-il.

La tâche ne s'annonce pas aisée pour Realme, qui est en concurrence frontale avec Xiaomi sur le segment entrée de gamme, et tous les autres fabricants Android avec le reste de sa gamme. Arrivé tardivement en Belgique, sans proposition particulièrement originale, il devra dépenser beaucoup d'argent en marketing et distribution s'il veut espérer grappiller des parts de marché sur une concurrence bien installée. Un design élémentaire (©RTL info) Un design simple mais résistant Le Realme C75 ne cherche pas à impressionner par son apparence. Son design est classique, avec un écran de 6,72 pouces et un corps en plastique. Mais, et c'est inédit dans cette gamme de prix : ce smartphone est certifié IP69, ce qui signifie qu'il résiste à l'eau, à la poussière et aux chocs. Idéal pour les maladroits ou les aventuriers. Lecteur d'empreintes digitales, port microSD, prise jack :le C75 ne fait pas l'impasse sur les fonctionnalités essentielles. Quelques concessions assez logiques: pas de 5G ni de charge sans fil, mais c'est le prix à payer pour un smartphone à moins de 200 euros. Un écran correct, mais pas exceptionnel L'écran LCD de 6,72 pouces offre une qualité d'image correcte pour un usage quotidien. Les couleurs sont un peu trop saturées, mais la luminosité est suffisante pour la plupart des situations. L'écran reste lisible en plein soleil, même si les reflets peuvent être gênants. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz assure une navigation fluide, même si la puissance limitée n'en fait pas un foudre de guerre au niveau de la réactivité. Au niveau du logiciel, la surcouche de Realme est plutôt discrète, mais il y a quelques apps préinstallées qui ne servent à rien. Beaucoup d'applications préinstallées et peu intéressantes (©RTL info)