La fin d'une époque: cette application emblématique va bientôt disparaître

Cette annonce met un terme à une histoire longue de plus de 20 ans. Microsoft avait racheté Skype en 2011 pour 8,5 milliards de dollars, un investissement colossal à l'époque. L'objectif était d'intégrer Skype dans ses services, notamment Office et Windows Phone, mais la concurrence n'a cessé de s'intensifier.

Microsoft a confirmé sur X que Skype ne sera "plus disponible" dès le mois de mai. Les utilisateurs pourront toutefois utiliser leurs identifiants pour se connecter à Microsoft Teams dans les "prochains jours".

Une concurrence féroce

Skype a connu son âge d’or dans les années 2000, devenant un outil incontournable pour les appels gratuits à travers le monde. Mais ces dernières années, son usage a fortement reculé. Malgré un regain d’intérêt pendant la pandémie, des services comme Zoom, Google Meet et WebEx ont largement pris le relais. De plus, des applications comme FaceTime (Apple) et WhatsApp (Meta) ont rendu Skype de moins en moins indispensable.

Microsoft a, de son côté, misé sur Teams, qui offre des fonctionnalités similaires tout en étant davantage intégré aux services professionnels.

Skype a été lancé en 2003 en Estonie et a très vite révolutionné la communication en ligne. Face à son succès, eBay l'avait racheté en 2005 pour 2,6 milliards de dollars. Mais cette acquisition s’est avérée peu concluante, et eBay a fini par revendre 65 % de Skype en 2009 à un groupe d'investisseurs pour 1,9 milliard de dollars. Deux ans plus tard, Microsoft en a pris le contrôle.

À l'heure actuelle, l’entreprise n’a pas donné plus de précisions sur les raisons exactes de cette fermeture.