Xiaomi sort un appareil photo Leica (qui est aussi un smartphone): que vaut le 15 Ultra ?

N.3 mondial du smartphone avec une croissane annuelle de 15%, le géant chinois de l'électronique veut prouver au monde entier, juste avant le Mobile World Congress de Barcelone, que c'est lui le meilleur. Tous les muscles sont bandés et les Samsung, Apple et Google n'ont qu'à bien se tenir: le Xiaomi 15 Ultra, un appareil assez exotique à 1.499€, va leur faire mal. Explications.

Les appareils photos conventionnels sont désormais réservés aux professionnels ou aux amateurs avertis ; la grande majorité des utilisateurs se contentent d'utiliser un smartphone qui, année après année, parvient à améliorer la qualité globale des photos. L'importance des capteurs et du traitement logiciel est telle que plusieurs marques s'associent à des grands noms de la photo pour aller un pas plus loin. À lire aussi Les tests de Mathieu: cette montre de Huawei est équipée d'un "airbag" pour prendre votre tension C'est le cas de Xiaomi et Leica (Leica est la contraction de Leitz Camera, du nom de son fondateur, Ernst Leitz, on est au début du 20e siècle). Cela fait d'ailleurs 100 ans que le Leica 1 est sorti ! Mais ce duo dépasse l'aspect 'marketing' : le pionnier allemand de la photographie fournit du matériel (lentilles) et du traitement logiciel - en plus, bien sûr, d'une belle image de marque. Pour être la star du Mobile World Congress de Barcelone, l'entreprise chinoise a présenté ce dimanche, juste avant l'ouverture du salon et dans un centre de convention gigantesque, son Xiaomi 15 Ultra, nouvelle tentative du photophone ultime vendue 1.499€ tout de même (le Xiaomi 15 normal, moins balaise en photo, démarre à 999€). J'y étais, et j'ai pu mettre la main sur ce concentré de tech pour faire quelques comparaisons. Et ce qui saute aux yeux, fatalement, c'est le look "appareil photo vintage" particulièrement réussi, fait d'aluminium et de fibre de verre. Il est très confortable car arrondi sur ses bordures, mais un peu lourd à mon goût, avec beaucoup de poids sur le haut du smartphone, où se trouve l'imposant bloc de capteurs. © RTL info

Mieux qu'un long discours: une comparaison Avant de rentrer dans les détails, allons à l'essentiel: le Xiaomi 15 Ultra et sa débauche de moyens photographiques fait-il mieux que le Google Pixel 9 Pro XL, une des références photos de ces derniers mois ? La réponse est oui, mais ce oui est surtout visible quand on zoome. J'ai emmené ces deux appareils autour de la Sagrade Familia, et voici le résultat quand on cherche les détails : © RTL info © RTL info Mes constats: le zoom de Xiaomi est moins baveux (on le voit bien sur le lion) tandis que la plage dynamique (donc équilibre zones claires et foncées) est mieux gérée avec la statue à la couronne (on voit que l'arrière-plan est plus sombre, mais beaucoup plus fidèle à la réalité, notamment au niveau des couleurs du vitrail). Pour des photos plus élémentaires, comme la Sagrada Familia vue de loin, les différences sont minimes: c'est une question de chaleur, et Google est plus sobre (mais un peu plus fidèle, car il faisait plutôt grisâtre...) : © RTL info Cependant, en regardant de plus près dans ces deux clichés, je constate que Xiaomi enregistre plus de détails: l'effet "pixel carré" arrive plus tard quand on zoome à la main sur la photo (ce qu'on ne fait pas très souvent, avouons-le). Mais Google gère un peu mieux les contrastes. On parle de détails, cependant.