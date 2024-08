Le Venezuela va réglementer les réseaux sociaux, annonce le président du parlement

"Nous avons décidé de suspendre les vacances parlementaires pour approuver un ensemble de lois afin de protéger et de défendre notre population de la haine (...), du terrorisme et de la diffusion d'idées fascistes et d'idées de haine sur les réseaux sociaux", a-t-il dit lors d'une réunion du Conseil de défense et d'État.

"Chaque pays a son propre modèle pour traiter la question des réseaux sociaux qui infectent la société avec des anti-valeurs", a commenté M. Maduro, grand utilisateur des réseaux, mais qui a suspendu X pour dix jours vendredi et qui s'en prend régulièrement à Whatsapp ou TikTok.