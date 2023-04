Les créateurs belges de contenu en direct récompensés vendredi aux Cyber Streaming Awards

Les meilleurs créateurs belges de contenus diffusés en direct seront récompensés lors de la première édition des Cyber Streaming Awards, organisée par la start-up Split.Screen, qui vise à stimuler et professionnaliser l'industrie belge des compétitions de jeux vidéos et du streaming. L'évènement aura lieu vendredi et se tiendra en marge du festival multidisciplinaire bruxellois Hands Up.