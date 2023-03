Les tests de Mathieu: enfin un moyen élégant de verrouiller… une armoire de cuisine

Tous les jeunes parents ont voulu, à un moment ou à un autre, rendre inaccessibles certaines armoires de cuisine à leurs enfants, à cet âge où ils veulent tout découvrir et, parfois, mettre en bouche. Les options ne sont pas nombreuses pour éviter de les voir jouer avec des pastilles de lave-vaisselle ou des médicaments ; et bien souvent il faut utiliser des moyens peu esthétiques (sangles en plastique sur les poignées de portes, verrou apparent) et surtout, très peu pratiques (une manipulation pour retirer la sécurité à chaque ouverture, c'est vite lassant).

Pour verrouiller et déverrouiller la porte d'une armoire, plusieurs options s'offrent à vous. Par défaut, il s'agit donc d'une connexion Bluetooth directe entre le smartphone et la serrure. Rapide et fiable, elle permet de connaître le statut de la porte: ouverte, fermée, fermée + verrouillée. Un simple appui sur le rond de l'application permet de verrouiller ou déverrouiller l'armoire.

Mais vous l'avez compris, il faudra utiliser le smartphone pour chaque ouverture (si la porte est verrouillée, du moins, car vous pouvez stipuler, via l'application, de ne pas verrouiller automatiquement la porte lorsque vous la fermez.).

Avec ou sans Wi-Fi ?

La seconde option nécessite le petit pont de connexion de Yale, le Wi-Fi Bridge. Celui-ci connectera la serrure à votre réseau local, et donc à internet par la même occasion. Le but du jeu: vous permettre de déverrouiller, toujours avec le smartphone, même si vous êtes en dehors de la portée Bluetooth (quelques mètres). Potentiellement, même à l'autre bout du monde, vous pourriez déverrouiller ou verrouiller une porte de cuisine. L'autre intérêt de cette connexion au réseau, c'est de pouvoir relier la serrure Yale à votre maison Google, Apple ou Amazon (via l'Assistant, HomeKit et Alexa). De la sorte, via une enceinte et une requête vocale "Ok Google" par exemple (dont les Nest Hub et Mini), vous pouvez commander le (dé)verrouillage de la serrure. Notez que ce Bridge, vendu séparément (mais identique à celui nécessaire pour les autres appareils Yale que vous posséderiez déjà), coûte lui aussi 79€ environ, et vous privera d'une prise de courant (heureusement, il est sans fil, vous ne devrez pas le relier avec un câble à votre routeur).

Conclusion

Difficile de faire plus simple et plus malin que cette serrure de meuble connectée de Yale. Pour 79€ (ou le double si vous voulez des options de commande à distance en dehors du Bluetooth), vous avez un dispositif simple à installer et intuitif à manipuler. Mais surtout, vous avez enfin un moyen de verrouiller des portes d'armoire de cuisine (produits dangereux, alcool) ou de salle de bain (médicaments) sans enlaidir la porte et donc la pièce avec des systèmes de fermeture extérieurs.