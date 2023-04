Meta rassure en se serrant la ceinture

Le groupe californien a dégagé 5,7 milliards de dollars de bénéfice net de janvier à mars (-24% sur un an), pour un chiffre d'affaires de 28,65 milliards de dollars, en hausse de 3% après trois trimestres consécutifs de baisse, d'après son communiqué de résultats publié mercredi.

Les efforts de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) pour réduire la voilure et se recentrer sur son cœur de métier - vendre de la publicité sur les réseaux sociaux - ont payé au premier trimestre avec des résultats meilleurs qu'attendus, qui ont rassuré le marché.

Son titre prenait environ 11% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

"Meta a eu un début d'année meilleur qu'attendu. Dans ce contexte économique, et après le désastre de 2022, 3% de croissance des revenus sur un an, c'est un accomplissement", a réagi Debra Aho Williamson, analyste d'Insider Intelligence. "Et leurs solides prévisions pour le trimestre en cours montrent que l'entreprise est peut-être vraiment en train de se remettre"

En 2022, le géant des réseaux sociaux a connu deux premières depuis son entrée en Bourse en 2012: ses recettes publicitaires ont décliné et Facebook a perdu des utilisateurs (avant d'en regagner).