Netflix, Gafam et IA générative au cœur du bilan de l'internet français

Netflix et quatre autres géants du numérique ont concentré l'an dernier plus de la moitié du trafic internet français, a révélé jeudi l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep), qui voit dans les IA génératives une "nouvelle porte d'entrée" du web.

Dans son rapport 2023 sur l'état d'internet en France, l'Arcep indique que 53% du trafic "provient de Netflix, Akamai, Facebook, Google et Amazon", poussé par la consommation de films et séries en streaming, la télévision en rattrapage et les réseaux sociaux.