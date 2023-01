Surexposition des enfants aux écrans: les députés macronistes proposent un texte

Comment éviter aux enfants une exposition excessive aux écrans? Les députés Renaissance viennent de déposer une proposition de loi pour mettre en place une série de mesures de prévention, avec les professionnels de la petite enfance et les écoles.

A l'initiative, la députée du Loiret Caroline Janvier espère un examen de son texte "au printemps" dans l'hémicycle, a-t-elle indiqué jeudi. Son groupe confirme qu'il pourrait être à l'ordre du jour fin mars.

Cosignée par ses collègues Renaissance, sa proposition de loi prévoit une formation spécifique pour les professionnels de santé et de la petite enfance, ainsi que des messages de prévention sur les emballages d'ordinateurs, tablettes et téléphones et sur l'ensemble des publicités pour ces produits.

La députée demande aussi que le règlement intérieur des structures de la petite enfance et des écoles intègre des règles restrictives d'utilisation des écrans pour le personnel encadrant.

Le texte prévoit d'insérer des recommandations sur la bonne utilisation des écrans dans le carnet de grossesse transmis aux jeunes parents, et la création d'une plateforme numérique d'informations à l'attention des parents. Il ne s'agit "pas d'une approche technophobe ni injonctive" mais "de sensibiliser au bon usage des écrans", souligne la parlementaire.