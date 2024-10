Honduras: arrestation de l'assassin présumé du défenseur de l'environnement Juan Lopez

Le procureur Sanchez a expliqué que la "moto utilisée pour commettre les faits" avait été retrouvée et que l'enquête était "étayée par des preuves techniques et scientifiques" dont l'examen de plus de cent vidéos.

"Quand on se met à défendre le bien commun dans ce pays, on s'attaque à de puissants intérêts (...). Quand on sort de chez soi, on sait qu'il peut se passer n'importe quoi, qu'on peut ne pas revenir", avait expliqué le militant, alors père d'une fillette de cinq ans.

Selon un rapport de l'ONG Global Witness, le Honduras est l'un des pays les plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement.