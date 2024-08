Inondations au Niger: au moins 52 passagers morts noyés dans l'Ouest

"Le bilan provisoire fait état de 52 morts et plusieurs disparus", a rapporté l'Agence nigérienne de presse (ANP).

"Deux véhicules transportant de nombreux passagers vers le marché de la ville de Tlemcess se sont embourbés dans un kori (cours d'eau, ndlr) avant d'être surpris par un fort courant qui les a emportés", a expliqué une autre source locale.

"Les recherches continuent (...) la gendarmerie et la Garde nationale sont à pied d'oeuvre", a assuré l'ANP, précisant que les victimes sont des commerçants du Niger et du Nigeria voisin.

D'importantes inondations dûes à la saison des pluies ont déjà fait au moins 94 morts, plus de 137.000 sinistrés et 93 blessés à la date du 7 août, avait déclaré la ministre nigérienne de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Aïssa Lawan Wandarma.