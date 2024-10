La Colombie lance un plan ambitieux pour financer sa transition énergétique

Le gouvernement colombien a présenté mercredi une série de mégaprojets, d'un montant total de 40 milliards de dollars, afin d'attirer les investisseurs pour financer son ambitieux plan de transition énergétique et s'affranchir ainsi de la dépendance au pétrole et au charbon.

Les projets à financer se concentrent sur le tourisme axé sur la nature, les systèmes de production durables, les industries à faible émission de carbone et l'adaptation au changement climatique.

"La Colombie est un pays infiniment riche en biodiversité", a expliqué la ministre. Avec ce plan de "transition socio-écologique (...) nous cherchons à tirer parti de cette richesse en héritage pour mobiliser 40 milliards de dollars d'investissements en faveur d'une économie sobre en carbone et résiliente. Il est temps de transformer notre richesse naturelle en bien-être social", a-t-elle insisté.

L'objectif est de "générer d'autres secteurs économiques qui diversifient l'économie et réduisent notre dépendance à l'égard des exportations de pétrole et de charbon", a souligné Mme Muhamad.

Il s'agit non seulement d'accélérer la décarbonation de l'économie, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 51% d'ici 2030, mais aussi d'oeuvrer à la conservation et la restauration des écosystèmes stratégiques du pays, tels que l'Amazonie et les paramos (plaines d'altitude gorgées d'eau), selon le gouvernement.