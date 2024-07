La COP16 de Cali offrira "toutes les garanties de sécurité", selon ses organisateurs

La conférence offrira "toutes les garanties de sécurité pour être un succès et se dérouler sans heurts", selon ce communiqué.

Mardi, des membres de l'État-major central (EMC), une faction de la dissidence des FARC, ont menacé sur le réseau social X : "la COP 16 va échouer, même en militarisant la ville avec des +gringos+".

Ils ont dénoncé les "discours" du président de gauche Gustavo Petro, qui, sous une rhétorique "environnementaliste, promeuvent le militarisme", selon eux.

Le comité d'organisation de la COP16, qui prévoit la venue de 12.000 visiteurs, exposants et diplomates de 90 pays, a rappelé ce mercredi que le plan de sécurité "a été approuvé par les autorités internationales" et qu'"il a déjà commencé à être mis en oeuvre à Cali et dans la région".