Lacquemants, Rotor et grande roue s'installent pour cinq semaines à Liège

Le coup d'envoi de cinq semaines de foire sera donné ce samedi à 15h00 à Liège lors du cortège inaugural. Jusqu'au 11 novembre, plus de 160 attractions, étalées sur deux kilomètres du boulevard d'Avroy, au cœur de la Cité ardente, raviront petits et grands.

Le cortège traditionnel inaugurera la Foire d'Octobre de Liège à 15h00. Lors de celui-ci défileront notamment Tchantchès et Nanesse, personnages du folklore liégeois.

Plus de 160 attractions sont proposées, dont le fameux Rotor, attraction la plus ancienne de la foire. Les gourmands pourront également trouver leur bonheur, notamment avec les fameux lacquemants, ces gaufrettes de froment, fourrées au sucre et arrosées de sirop parfumé à la fleur d'oranger.