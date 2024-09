L'Espagne a connu en 2024 son mois d'août le plus chaud jamais enregistré

L'Espagne vient de connaître son mois d'août "le plus chaud" jamais enregistré avec une température moyenne de 25 degrés, a annoncé l'agence météorologique nationale Aemet.

"Le mois d'août 2024 a été le plus chaud des relevés historiques de la péninsule espagnole" a précisé sur X l'agence lundi.

"Avec une température moyenne de 25ºC, il était 2ºC au-dessus de la moyenne enregistrée de 1991 à 2020" et a dépassé "de deux dixièmes de degré (celles) des mois d'août 2003 et 2023", qui ont été les mois d'août les plus chauds jusqu'à présent, a poursuivi l'agence.