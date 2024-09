LEZ: opposé à toute régression en santé, DéFI veut une approche plus adaptée à la réalité

Pour la formation amarante, la Zone de Basse Émission (LEZ) de la Région de Bruxelles-Capitale est un "outil essentiel pour protéger les 1.200.000 Bruxelloises et Bruxellois contre les effets néfastes de la pollution atmosphérique. Modifier les règles en cours de route enverrait un signal incohérent aux citoyens et créerait une insécurité juridique inacceptable...".

DéFI estime que la plus grande ville du pays présente des spécificités environnementales justifiant des mesures ciblées et adaptées, prenant en compte les particularités de sa population et du territoire. Il propose un amendement à la proposition de report de la LEZ prévoyant que, si un véhicule parcourt sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale une distance totale inférieure ou égale à 3.000 kilomètres par an, ou si le titulaire du véhicule possède un certificat médical attestant d'une consultation ou d'une hospitalisation indiquant qu'il est trop malade, faible ou handicapé pour utiliser les transports publics, une dérogation soit accordée.

Ces dérogations permettraient de concilier les objectifs environnementaux avec les impératifs de justice sociale et de santé publique.

DéFI a précisé qu'il cosignera aussi l'amendement de Vooruit qui vise à reporter l'introduction de la LEZ aux personnes qui bénéficient de l'intervention majorée, le statut BIM.