Londres promet de mettre le climat en haut de son agenda diplomatique

"Rien ne pourrait être plus central pour les intérêts nationaux du Royaume-Uni que de faire des progrès au niveau mondial pour arrêter la hausse des températures", a déclaré le ministre travailliste des Affaires étrangères lors d'un discours à Kew Gardens, grand jardin botanique à l'ouest de Londres.

Le précédent gouvernement conservateur a notamment été accusé de manquer d'implication au niveau mondial et critiqué pour être revenu sur certaines mesures visant à réduire les émissions du pays.

Le Royaume-Uni s'est engagé à la neutralité carbone d'ici 2050 et doit réduire de 68% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 (par rapport au niveau de 1990). Mais le pays est largement en retard sur ses ambitions, selon un rapport de l'organisme chargé de conseiller l'exécutif britannique sur sa stratégie climatique, publié cet été.

Comme le reste de la planète, le Royaume-Uni subit les répercussions du changement climatique, avec des records de températures enregistrés ces dernières années, et une plus grande fréquence d'évènements météorologiques violents (tempêtes, précipitations, etc.).

David Lammy a notamment annoncé la volonté de Londres de créer une "alliance mondiale dans les énergies propres", afin d'accélérer la transition énergétique.